Dave Malenfant sera intronisé au Temple de la Renommée de l’Océanic

Le Louperivois Dave Malenfant sera admis au Temple de la Renommée de l’Océanic de Rimouski. Une cérémonie spéciale aura lieu ce vendredi 8 novembre, avant le match entre l’Océanic et les Voltigeurs de Drummondville au Colisée Financière Sun Life.

L’organisation souhaite ainsi célébrer certains des joueurs les plus importants des années 1995 à 2000, dans le cadre de son 30e anniversaire. Le nom de Dave Malenfant, qui a joué pour l’équipe de toute une région entre 1995 et 1998, se trouve parmi la liste des 10 premiers joueurs intronisés.

Derrière de grandes vedettes comme Vincent Lecavalier et Brad Richards, Malenfant aura marqué l’Océanic et ses partisans par sa fougue, son intensité et sa détermination. Assistant-capitaine de l’équipe pendant deux ans, le joueur local aura eu un impact certain par son leadership, bien au-delà des points.

Le Louperivois a aussi fait partie de l’équipe pionnière de l’histoire de l’Océanic, et donc du match inaugural de la franchise.

David St-Onge, Derrick Walser, Alexandre Jacques, Jan Cadieux, Sébastien Caron, Benoit Martin, Juraj Kolnik, Michel Périard et Joé Rullier sont les autres joueurs honorés pour avoir fait une différence dans les premières années de l'équipe.

Notons que les joueurs qui ont vu leur chandail être retiré par le passé ne seront pas admis au Temple, étant déjà immortels au Colisée Financière Sun Life.