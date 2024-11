Un autre combat reporté pour Leïla Beaudoin 

La boxeuse Leïla Beaudoin vient de subir un nouveau coup dur. Le combat qu’elle devait mener contre l'ex-championne mondiale Gabriela Bouvier, ce jeudi 7 novembre au Casino de Montréal, a été annulé. Son promoteur Eye of the Tiger a confirmé la nouvelle, tôt ce lundi 4 novembre.

Leïla Beaudoin attendait ce combat avec impatience, elle qui venait de compléter un intense camp d’entrainement. C’était non seulement sa première chance de défendre sa ceinture WBO, l’opportunité était aussi d’or de mettre la main sur un deuxième titre professionnel (WBC Silver) et de monter dans les classements mondiaux.

«Je suis dévastée. Tout le travail acharné, les sacrifices, le temps et l’argent investis dans ce [camp d’entrainement] … C’est un coup extrêmement dur», a déclaré Leïla Beaudoin sur les réseaux sociaux.

Sur Instagram, en journée, l’athlète a donné plus de détails sur les raisons de l’annulation. Elle a d’abord soutenu que Bouvier s’est blessée, ce qui a forcé Eye of the Tiger a trouver un plan B. Elle a ensuite expliqué que son promoteur avait trouvé une autre adversaire, que cette dernière était en route, mais que la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) avait finalement refusé le combat.

«On avait accepté de prendre le combat à 135 livres, au lieu de 130. C’était une adversaire gauchère au lieu de droitière. J’avais accepté. C’était une adversaire tout à fait légitime, mais la Régie a décidé de refuser. C’est ça la raison», a mentionné Beaudoin, visiblement émotive.

C’est la deuxième fois, cette année seulement, que la cogneuse du Témiscouata voit l’un de ses combats être annulé peu de temps avant le moment fatidique. En juin 2024, son combat prévu contre Lizbeth Crespo avait été annulé à la dernière minute, puisque son adversaire n’avait pas été en mesure d’obtenir son visa, malgré une demande «faite à l’avance». Les deux athlètes s’étaient finalement affrontées en aout, à l’avantage de Beaudoin.

Leïla Beaudoin a remporté douze de ses treize premiers combats chez les professionnelles. Son objectif avoué est d’avoir une chance, plus tôt que tard, de se battre en championnat du monde.