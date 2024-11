Du renfort pour l’attaque des 3L 

Le choix de premier tour des 3L de Rivière-du-Loup au repêchage 2024 poursuivra sa carrière avec la formation de la région. L'état-major a confirmé l'arrivée de l'attaquant Thomas Belgarde avec l'équipe, ce jeudi 31 octobre.

L'ancien des Tigres de Victoriaville et des Saguenéens de Chicoutimi compte 124 points en 177 matchs dans la LHJMQ. L’athlète d’aujourd’hui 22 ans a passé la dernière saison en France (deuxième division) où il a amassé 26 points en 26 matchs.

Le gaucher de 6 pieds et 203 livres disputera une première saison dans la LNAH.

«Nous sommes heureux de l'ajout de Thomas. C'est un attaquant offensif qui a de bonnes habitudes de travail. Il est bon aux cercles de mises en jeu et possède un bon lancer. Il apportera de l'offensive à l'équipe. On va être patient avec lui afin qu'il découvre la LNAH et trouve ses aises», a réagi le directeur général Fabien Dubé.