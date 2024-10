Rivière-du-Loup accueillera les jeunes patineurs de vitesse canadiens les plus prometteurs

Rivière-du-Loup s’apprête à accueillir, les 9 et 10 novembre prochain, les Championnats canadiens néo-juniors de patinage de vitesse sur courte piste. La population est invitée à venir voir et encourager les plus brillants espoirs en patinage de vitesse au pays, qui compétitionneront sur la glace olympique du stade de la Cité-des-Jeunes.

«C’est avec l’objectif de recevoir des événements de grande envergure que la glace du stade de la Cité-des-Jeunes a été agrandie. Nous sommes plus que fiers de recevoir cet automne une première compétition nationale dans notre amphithéâtre rénové. Cette compétition fera rayonner notre ville d’un océan à l’autre et en mettra plein la vue aux gens d’ici», estime le maire de Rivière-du-Loup, Mario Bastille.

Les 60 meilleurs patineurs et 60 meilleures patineuses de 14 et 15 ans tournoieront dans l’ovale dans l’espoir de décrocher une place sur le podium. Le public pourra notamment voir en action quatre porte-couleurs du club louperivois Les Loupiots, soit Cédric Boudreau-Alexandre, Laurence Charron, Louka Fournier et Maude Perron. Les compétitions se tiendront de 8 h 30 à 17 h, le samedi, et de 8 h 30 à 15 h 30, le dimanche.

Rivière-du-Loup a accueilli, il y a plus de 40 ans, les Championnats canadiens de patinage de vitesse, un événement marquant qui figure au Panthéon des sports de la ville. Pour espérer recevoir à nouveau une compétition nationale, le stade de la Cité-des-Jeunes devait toutefois se doter d’une glace de dimension olympique.

Après la fin du chantier de réfection de l’aréna en 2021, Patinage de vitesse Canada a offert son prix de «Partenaire de l’année» à la Ville de Rivière-du-Loup. Les Louperivois ont aussi été nombreux à attraper la piqûre du patinage de vitesse lors de la 56e Finale des Jeux du Québec, tenue en 2023, alors que les épreuves sur glace avaient été parmi les plus courues.

Les personnes intéressées peuvent se procurer des billets en ligne à www.loupiotsrdl.org. Des billets seront également en vente à la porte.