Le baseball perd un grand bâtisseur au Témiscouata

Le milieu du baseball témiscouatain est en deuil. Denis Bouchard, impliqué auprès de son sport depuis les années 60, s’est récemment éteint à l’âge de 80 ans. Son départ a été annoncé par l’Association du baseball mineur du Témiscouata, ce dimanche 27 octobre, causant du même coup une vague d’hommages et d’amour à son endroit.

Selon l’ABMT, M. Bouchard était un «pilier» du baseball au Témiscouata. «Il était encore fortement impliqué avec les Braves senior jusqu’à ces dernières années. Une vraie légende, un passionné!», a-t-on écrit sur les réseaux sociaux. Une reconnaissance qui a trouvé écho dans les propos d’autres personnes bien connues dans le milieu du baseball régional.

«[Denis Bouchard] est une personne qui a fait de moi un gagnant, un vrai compétiteur. [C’est une personne] qui m’a aidé à m’intégrer et à devenir quelqu’un de bien. Merci Denis, bon voyage», a témoigné Claude Bérubé, une autre légende du baseball au Témiscouata.

«Je n'oublierai jamais tout ce que tu as donné à tout le monde du baseball […] J'aime le baseball plus que tout et il y a une grande partie de toi dans ma passion. Merci pour tout», a souligné à son tour le président de la Ligue de baseball senior Puribec, Denis Bérubé.

«Bon repos mon cher Denis. Un monument à Cabano. Une personne incroyable pour la communauté et surtout le baseball dans le Témis. MERCI!», a écrit Michael Lavoie de Rivière-du-Loup.

Denis Bouchard a été impliqué à tous les niveaux au sein de l’organisation des Braves sur une période de six décennies. L’ancien joueur, entraîneur et maintenant président du conseil d’administration avait d’ailleurs été honoré pour son implication avec l’organisation en 2018. Pour l’occasion, plusieurs anciens joueurs de la formation étaient sur place.