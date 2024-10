Quatre athlètes de la région au championnat canadien néo-junior 

Les spectateurs qui se déplaceront pour assister aux courses du championnat canadien néo-junior de patinage de vitesse, qui se déroulera à Rivière-du-Loup les 9 et 10 novembre, auront l’occasion de voir à l’œuvre des athlètes locaux. Louka Fournier, Cédric Boudreau-Alexandre, Laurence Charron et Maude Perron ont obtenu leur qualification et représenteront la ville avec fierté et détermination.

Louka et Cédric, qui s'entraînent à Rivière-du-Loup, ainsi que Maude et Laurence, qui s'entraînent au CEGB, ont travaillé d'arrache-pied pour atteindre ce niveau de compétition. Leur engagement et leur passion pour leur sport sont une source d'inspiration pour tous.

Le Club de patinage de vitesse Les Loupiots invite toute la population à venir encourager ces talentueux athlètes lors de cet événement qui s'annonce exceptionnel. «Votre soutien est essentiel pour les motiver et leur donner l'énergie nécessaire pour briller sur la scène nationale», soutient le club local.

Les billets pour le championnat sont d'ores et déjà disponibles en ligne sur le site : www.loupiotsrdl.org. Ne manquez pas cette occasion de vivre des moments forts en émotions et de célébrer le talent local.