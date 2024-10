Plus de 2 000 spectateurs pour la visite des Anciens Canadiens

Décrite comme une activité familiale «trois générations», la visite des Anciens Canadiens de Montréal a tenu ses promesses, ce samedi 19 octobre, à Rivière-du-Loup. Petits et grands ont pu voir à l’œuvre certaines grandes vedettes qui ont marqué les succès de la Sainte-Flanelle dans les années 80 et 90.

Selon le comité organisateur, qui amassait des fonds pour les Vieux Loups de Rivière-du-Loup, plus de 2 000 personnes ont assisté au match des anciennes gloires contre des joueurs locaux au Centre Premier Tech. Une belle réponse pour l’organisation qui craignait que la belle température extérieure nuise à l’attrait de l’activité.

«Avec la semaine plus ordinaire qu’on avait eue, on aurait pu comprendre que les gens souhaitaient profiter de leur après-midi à l’extérieur», a confié Gaston Pelletier, membre du comité organisateur. «D’accueillir autant de spectateurs, ç’a vraiment été le bienvenu. On sent aussi que ç’a été apprécié par tout le monde, alors nous sommes contents», s’est-il réjoui.

Pour les curieux, la partie s’est terminée par la marque de 7 à 3 en faveur des anciens porte-couleurs du Tricolore entrainés par Yvon Lambert. Les locaux n’ont pas été déclassés pour autant, réussissant même à prendre l’avance à un moment, mais les anciens hockeyeurs professionnels ne se sont pas laissé faire.

«Ils ont haussé la pression…», a souligné Gaston Pelletier avec le sourire. «On a vu que le talent était toujours présent, il y a eu de beaux jeux de passe.»

Alain Côté, Stéphane Richer, Jesse Bélanger, Oleg Petrov et Patrice Brisebois ont notamment trouvé le fond du filet dans une cause victorieuse, tandis que Guillaume Lavoie et Steve Bélanger (deux fois) ont été les buteurs pour l’équipe locale.

Parmi les belles histoires, Yan Aubut, un joueur invité, a marqué à deux reprises dans l’uniforme bleu-blanc-rouge. Il a su tirer profit de la présence de ses deux excellents compagnons de trio : David Desharnais et Stéphane Richer.

«Desharnais n’est pas à la retraite depuis longtemps et il s’est démarqué. Il est encore très, très bon», a remarqué Gaston Pelletier, lui-même un grand amateur de hockey.

Notons aussi que le gardien local Serge Coulombe a terminé le match avec les Anciens Canadiens, grâce à une belle opportunité offerte par Richard Sévigny. Un geste qui a été apprécié par tout le monde et une «super expérience», selon le principal intéressé.

«Pour nous, c’est un beau succès. Les spectateurs étaient contents, tout comme les Anciens Canadiens et les joueurs locaux. Difficile de demander mieux», a souligné Gaston Pelletier.

Il a aussi retenu le mini match incluant de jeunes joueurs de Hockey Rivière-du-Loup comme un moment fort. «Les Anciens Canadiens leur ont même fait faire des push-ups! Ils ont été patients et collaborateurs», a-t-il soutenu.

RENCONTRE VIP

Après le match, les joueurs des Anciens Canadiens ont donné rendez-vous aux partisans pour une séance d’autographes VIP, laquelle avait aussi pour objectif de contribuer à la somme recueillie pour la cause. Selon les commentaires reçus, ils n’ont pas été avares de leur temps et commentaire, au plus grand plaisir des amateurs présents.

«C’est vraiment plaisant. On aime toujours ça venir rencontrer les gens des endroits qu’on vient visiter. On voit qu’il y avait beaucoup d’engouement, beaucoup de monde au match. Et, même ici, à la séance d’autographes, il y a beaucoup de monde aussi», a souligné Jesse Bélanger, membre de l’équipe gagnante de 1993.

«Partout où on passe, on voit vraiment que les gens sont des passionnés du Canadien de Montréal, et c’est toujours un plaisir de venir les rencontrer», a-t-il ajouté.

Un commentaire partagé par la «recrue» des Anciens Canadiens, David Desharnais, et Stéphane Richer, le dernier à avoir marqué 50 buts dans l’uniforme montréalais. Ce dernier était d’ailleurs heureux d’être de retour en sol louperivois.

«Ça part de loin. Il y a tout le temps eu une belle chimie entre Rivière-du-Loup et la brasserie Molson, dans le temps. Il y a toujours eu des liens forts. Ça part de loin. […] C’est ça qui est beau. Regarde aujourd’hui, regarde [l’activité] VIP. Un samedi-là, tu ne t’attends pas à ça», a-t-il dit, surpris de la réponse des gens.

«C’est le fun de venir comme ça à Rivière-du-Loup, a aussi mentionné Desharnais. Il y a comme une tradition d’aller un peu partout, et de faire ce genre de match-là. Moi, je suis les plus vieux là-dedans, et c’est super le fun.»

S’il est trop tôt pour connaitre le montant recueilli par les Vieux Loups, il est déjà certain qu’il s’élèvera à plusieurs milliers de dollars. Une somme qui sera éventuellement redistribuée, comme le veut la mission de l’organisme, à plusieurs organismes de la région.