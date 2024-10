30 médailles pour Les Loupiots à Matane

La première compétition régionale des Loupiots de Rivière-du-Loup, laquelle a rassemblé 28 patineurs de la région, s’est tenue le 12 octobre à Matane. Ensemble, ils ont offert de très belles performances, remportant un impressionnant total de 30 médailles.

Dans la catégorie des 5 ans et moins, Lou-Ann Côté a brillamment terminé à la première place avec deux médailles d’or. Olivier Ouellet a suivi de près en obtenant la deuxième position avec deux médailles d’argent, tandis qu’Alexane Roy a complété le podium en décrochant deux médailles de bronze et une d’argent. Hubert Pichette s’est classé au 6e rang.

Dans le groupe 1 des 6-9 ans, Léon St-Pierre a pris la 3e place, récoltant deux médailles de bronze. Dans le groupe 2, Victor Proulx a été couronné champion avec deux médailles d’or, Mathis Roy a terminé 2e avec deux médailles d’argent, tandis que Lucas Côté et Stéphanie Tchamba Charest ont terminé respectivement 5e et 9e.

Dans le groupe 3, Charles Mercier a remporté les honneurs avec deux médailles d’or et une de bronze, suivi de James Dobson à la 2e place, qui a obtenu une médaille d’argent et une de bronze. Leslie Lévesque a pris le 6e rang avec une médaille de bronze, et Jonas Reid a terminé au 7e rang. Dans le groupe 4, Thomas Côté a terminé 5e avec une médaille de bronze, tandis que Florence Bastille et Édouard Veilleux ont pris respectivement les 8e et 10e places. Enfin, dans le groupe 5, Félix St-Pierre a terminé 3e, avec deux médailles d’argent et une de bronze.

Dans le groupe 1 des 10 ans et plus, Dimitri Lévesque a terminé 7e, Benoît Gamache 9e et Alex-Antoine Bélanger 10e. Dans le groupe 2, Laurence Harvey a remporté l’or et Nathan Proulx l’argent, tandis qu’Eva Gagné a pris la 4e place. Notons que Laurence Harvey a également réalisé ses standards interrégionaux lors de cette compétition, remportant ainsi sa Coupe de l’Est.

Grande première cette année, un groupe maitre a participé à la compétition. Jacob Plourde a remporté l’or, Carl Roussel l’argent et Samuel Gagné le bronze. Sylvain Pelletier et Martin Roy se sont classés respectivement 4e et 5e, offrant un spectacle très apprécié par le public.

BOUDREAU-ALEXANDRE

Les Championnats canadiens juniors de courte piste se sont récemment tenus à la Place Bell de Laval, rassemblant des patineurs âgés de 15 à 18 ans, tous en quête des titres par épreuves individuelles ainsi que du classement général pour les garçons et les filles.

Cet événement d’envergure permet aux participants de cumuler des points essentiels pour le classement national de fin de saison. De plus, les résultats serviront à sélectionner l’équipe qui représentera le Canada aux Championnats du monde juniors de courte piste de l'ISU, ainsi qu'au sein du nouveau circuit de la Coupe du monde junior de courte piste de l'ISU.

Parmi les athlètes, Clara Boudreau-Alexandre représentait fièrement les Loupiots de Rivière-du-Loup. Malheureusement, la compétition ne s’est pas déroulée comme elle l’espérait. Une chute survenue lors d’une course du 500 mètres lui a causé une douleur au cou, rendant les épreuves suivantes plus difficiles. Malgré ces défis, Clara a fait preuve de résilience et de détermination, terminant la compétition au 31e rang.

Bien que la compétition ait été éprouvante, Clara est reconnaissante d'avoir eu l'opportunité de participer à cet événement. Chaque expérience est une leçon et elle est déterminée à revenir plus forte.