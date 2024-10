Direction la France pour des athlètes du Témiscouata 

La région du Témiscouata, repère de talent en ballon sur glace, sera représentée de belle façon lors des prochains championnats du monde. Sept athlètes de la région tenteront d’aider leur équipe à remporter les grands honneurs, du 22 au 26 octobre, dans la région de Mont-Blanc en France.

Louane et Yves Marquis, Martin Bossé et Stéphane Malenfant de Saint-Louis-du-Ha! Ha!, Julianne Deschamps et Brittany Plourde-Dubuc de Témiscouata-sur-le-Lac, ainsi que Delhia Morin-Chouinard de Saint-Eusèbe, sont les athlètes locaux qui auront la chance de participer à cet événement de grande envergure. Ils compétitionneront, pour la plupart, dans des équipes mixtes.

Martin Bossé explique que les athlètes ont été invités à se joindre à des formations inscrites pour la compétition. De son côté, il enfilera l’uniforme d’une équipe de l’Est du Canada, laquelle comptera sur des joueurs du Québec et du Nouveau-Brunswick.

«Des amis avec qui j’ai joué au niveau national m’ont invité à me joindre à eux», a-t-il expliqué. «C’était une occasion que je ne pouvais pas manquer.»

La France accueille ce tournoi mondial pour une première fois. Plus de 600 joueuses et joueurs, venus du Canada, des États-Unis, du Japon, de l’Australie et de différents pays d’Europe sont attendus.

«Ce sera un gros événement», a reconnu M. Bossé qui compétitionnera dans la classe Masters. «On va affronter de grosses équipes. Ça va être un beau défi et on va essayer d’en profiter au maximum.»

Par le passé, plusieurs athlètes du Témiscouata ont fait leur place sur différentes équipes participant à de grandes compétitions de ballon sur glace en Europe. Stéphane Malenfant, notamment, a voyagé pour son sport à de nombreuses reprises. Il a aussi célébré plusieurs victoires sur les plus grandes scènes internationales.