Trois médailles pour Raphaëlle Tremblay sur la scène universitaire 

La nageuse louperivoise Raphaëlle Tremblay a brillé de briller de mille feux lors de son entrée sur la scène universitaire. L’athlète de 20 ans a remporté trois médailles, dont une d’or, lors de sa toute première compétition en carrière organisée à McGill.

Raphaëlle Tremblay, qui évolue avec le Rouge et Or de l’Université Laval, a grimpé sur la plus haute marche du podium à l’épreuve du 200m quatre nages. Elle a également raflé des médailles d’argent aux épreuves du 100m et du 400m style libre.

Notons que l’or était également à sa portée lors de ces deux dernières épreuves, puisqu’elle n’a terminé qu’à quelques centièmes de secondes de la gagnante.

La performance de Raphaëlle Tremblay a permis à l’équipe féminine de se hisser au troisième rang du classement RSEQ féminin, une position de mieux que la formation masculine. Elle lui a également offert le titre d’étudiante-athlète féminine de la semaine (14 octobre) au sein du Rouge et Or. Une belle distinction.