Plus de 20 000 $ pour les jeunes de Trois-Pistoles

Offrant un spectacle ponctué de nombreux circuits, les Capitales de Québec ont été couronnés champions de la 3e édition de la Classique automnale Les Buts Remplis, le samedi 12 octobre, au Stade Paul-Émile Dubé de Trois-Pistoles. Encore une fois, les jeunes de la région des Basques demeurent cependant les grands gagnants de cet événement annuel organisé par le Fonds BR avec une récolte de 20 780 $ pour les aider à pourchasser leurs rêves.

Un soutien financier de 5000 $ a notamment été annoncé pour le Baseball mineur de Trois-Pistoles, co-organisateur de ce tournoi de balle-molle caritatif, et un montant de 2500 $ a été octroyé à l’Association de basketball amateur des Basques au cours de la journée.

«Malgré le froid, il faisait beau et chaud samedi à Trois-Pistoles, a commenté le fondateur et administrateur du Fonds Br, Benoît Rioux, au terme de l’événement. À chaque année, je suis soufflé par l’élan de solidarité de la population et des précieux partenaires du Fonds BR, dont la Ville de Trois-Pistoles. Je suis grandement ému par tous ces sourires générés.»

Avec l’apport exemplaire du gérant Patrick Scalabrini, à la présidence d’honneur du tournoi, l’organisation des Capitales a assurément marqué cette édition, ayant d’ailleurs profité de la présence remarquée de la mascotte Capi. Tout comme Scalabrini lui-même, les joueurs Kyle Crowl, Marc-Antoine Lebreux et Anthony Quirion font partie de ceux qui en ont mis plein la vue avec de puissantes frappes et des jeux défensifs dignes des professionnels. La demi-finale face aux représentants de la Fromagerie des Basques et la finale contre les Fondations B.A ont néanmoins été chaudement disputées.

Un impact concret

En seulement trois éditions, la Classique automnale Les Buts Remplis a maintenant permis d’amasser un total 63 333 $. À ce jour, 41 500 $ ont été redistribués à différentes associations ou directement à des jeunes, dont 19 000 $ via un programme de bourses créé pour les étudiants et étudiantes de l’école secondaire de Trois-Pistoles.

«Déjà, on est à même de constater l’impact concret du Fonds BR sur la vie de nos boursiers et le travail se poursuit pour encourager d’autres jeunes, peu importe leur domaine de prédilection, vient préciser Benoît Rioux. D’importantes discussions se poursuivent également afin de mettre sur pied différents projets structurants pour les jeunes de la région des Basques et nous en sommes fiers et excités.»