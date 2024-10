Deux médailles d’or pour l’EBO RDL à Drummondville

Deux boxeurs de l’École de boxe olympique de Rivière-du-Loup (EBO RDL) ont représenté la région de belle façon lors du plus récent Championnat provincial des Gants Dorés novice (0-5 combats), lequel était présenté la fin de semaine dernière à Drummondville. William Dubé et Olivier Kearney ont remporté les grands honneurs de l’événement dans leur classe respective.

William Dubé a livré deux combats quasiment parfaits chez les 106 livres benjamin, une classe plus lourde que celle dans laquelle il performe normalement (86 livres). Ce changement ne l’a cependant pas empêché de briller, au contraire, contre Benjamin Peace (Saint-Hyacinthe) et Justin Léger (Saint-Jean-sur-Richelieu). «Ses déplacements, sa défensive étanche et sa puissance lui ont valu deux victoires par décision unanime», s’est réjoui Sébastien Dubé, entraineur à l’EBO RDL.

Grâce à cette victoire, Dubé est maintenant champion des Gants de Bronze chez les 86 livres, champion du Québec Open 86 livres et champion des Gants Dorés novice 106 livres.

De son côté, Olivier Kearney a lui aussi remporté l'or, exécutant avec précision ses plans de match chez les 67 kg junior. Lors de son premier combat, il a affronté Mathieu Zacharie (Sherbrooke), un gaucher habile possédant une longue portée et une bonne force de frappe.

«Il a commencé le combat en plaçant sa main arrière au corps et a réussi à placer de très [beaux coups] à la tête, infligeant même un compte de 8 à son adversaire. Ce combat a été technique et très dur physiquement. Sa discipline et ses habiletés lui ont permis de remporter la victoire», a analysé l’entraineur Sébastien Dubé.

Lors de son deuxième combat, il s’est retrouvé devant un grand droitier, Mario Balasiou (Montréal), qui était à son premier affrontement du tournoi et ils se sont livré toute une guerre.

«Olivier, avec son timing et sa puissance, a réussi à connecter plusieurs fois lors d'échanges violents. Il a démontré de la maturité comme boxeur en variant les hauteurs (corps et tête) de ses coups et en s'ajustant avec les conseils au troisième round.»

Notons enfin que le jeune Émile Dubé, 8 ans, était aussi présent. Il a fait partie du programme pré-compétition. Il a donné un avant-goût de ses habiletés défensives et de sa contre-attaque contre des adversaires plus âgés que lui. Plusieurs entraîneurs ont d’ailleurs été surpris d'apprendre son âge.