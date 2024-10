Une première médaille d’or pour le BSG mineur du Témiscouata

Depuis quelques semaines, le Ballon sur glace (BSG) mineur du Témiscouata a repris ses activités sur la glace. Ainsi, un premier tournoi senior avait lieu lors de la saison 2024-2025 à Daveluyville les 5 et 6 octobre dernier. Le BSG mineur du Témiscouata avait inscrit ses 2 équipes M19 et elles ont bien fait notamment le Blitz en remportant les grands honneurs dans la catégorie Homme B.

En effet, le Blitz M19 du Témiscouata a gagné la finale de la catégorie Homme B en défaisant le Dynamite de L‘Assomption au compte de 2 à 1 dans un match chaudement disputé qui s’est terminé en 2e période de prolongation. Le Blitz M19 compétitionnait aussi dans la division Homme A et il a perdu en demi-finale par un pointage de 2 à 0 alors que son adversaire a marqué son dernier but dans un filet désert. Pendant sa fin de semaine, le Blitz M19 a conservé une fiche globale de 5 victoires, 1 défaite et 1 partie nulle.

Du côté des T-Miss M19, elles se sont inclinées dans les demi-finales des catégories Femme A et Femme B par des pointages respectifs de 2 à 0 et 2 à 1. En 7 rencontres, les filles ont obtenu une fiche cumulative de 3 victoires et 4 défaites.

«Il n’est pas toujours facile pour des joueurs d’âge juvénile d’évoluer dans les catégories seniors, mais nous sommes satisfaits des résultats obtenus lors de ce premier tournoi de la saison. Nous serons d’ailleurs de nouveau en compétition la fin de semaine prochaine alors que le tournoi de Sayabec aura lieu. Nos équipes M8, M10 et M19 seront alors en action», ont conclu les membres du Conseil d’administration du BSG mineur du Témiscouata.



