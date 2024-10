Les Capitales à Trois-Pistoles : un événement familial et festif, promet Patrick Scalabrini 

La relation entre les Capitales de Québec et la Classique automnale Les Buts Remplis de Trois-Pistoles semble assise sur des bases solides et durables. Les champions des trois dernières saisons dans la Ligue Frontière de baseball seront à nouveau de passage au Stade Paul-Émile-Dubé, le 12 octobre, dans le cadre de la troisième édition du tournoi caritatif. Une visite qui fait plaisir au directeur général Patrick Scalabrini.

L’homme de baseball, dont le nom n’est plus à faire dans le milieu du sport au Québec, a accepté le rôle de président d’honneur de ce rendez-vous devenu tradition à Trois-Pistoles. Une position qu’il n’a pas hésité à endosser, déterminé à faire sa part pour assurer son succès.

«J’aurais aimé être présent l’année dernière, mais ça m’était impossible», a souligné M. Scalabrini, qui a aussi des liens familiaux avec la région. «J’avais déjà confirmé que je voulais m’impliquer cette année et le timing était idéal. Je suis très heureux de me rendre à Trois-Pistoles pour faire partie de cette fête et d’encourager cette merveilleuse cause pour les jeunes de l’endroit.»

C’est la deuxième année consécutive que les Capitales acceptent l’invitation de la Classique automnale Les Buts Remplis, un événement organisé par le Fonds BR dont la principale mission est d'encourager les jeunes de la région des Basques à réaliser leurs rêves, quel que soit leur domaine d'intérêt.

La relation entre les deux organisations est d’ailleurs naturelle et solide, estime M. Scalabrini. Non seulement elles partagent la passion du baseball, mais elles ont à cœur l’accomplissement et le bien-être de la jeunesse.

«C’est un événement qui coche plusieurs cases, a-t-il confirmé. C’est non seulement une bonne cause, mais aussi une belle façon de promouvoir le baseball au Québec. C’est aussi une occasion d’avoir du plaisir, un bel événement familial où on compte continuer de célébrer notre championnat.»

«C’est une cause qui nous touche et qu’on adore. Il n’y a que du positif pour nous.»

Parmi les joueurs des Capitales qui sont attendus sur place samedi, il y a notamment Anthony Quirion, le «héros» qui a soulevé la foule du Stade Canac, le samedi 14 septembre, avec un circuit vainqueur en fin de neuvième manche pour permettre au club de Québec de remporter un troisième championnat consécutif. «Le plus gros coup sûr de la franchise!», précise Scalabrini, en riant.

L’équipe pourra aussi compter sur les joueurs Kyle Crowl et Marc-Antoine Lebreux, ainsi que sur des athlètes qui ont tous un lien avec le club québécois : Brad Purcell, Julien Lépine, Raphaël Ross et …Patrick Scalabrini lui-même.

S’il promet que les Capitales donneront tout sur le terrain, le gérant d’expérience assure également que le groupe ne se déplacera pas à Trois-Pistoles les mains vides. Il aura avec lui la Frontier Cup remportée il y a quelques semaines. Un beau cadeau pour les amateurs de baseball de la région – nombreux à avoir suivi les récents succès des Capitales – et l’organisateur Benoît Rioux.

«Cette compétition amicale de balle-molle est un prétexte parfait pour amasser des sous pour une noble cause, celle des jeunes, a rappelé Rioux, fondateur et administrateur du Fonds BR. C’est un honneur de pouvoir accueillir Patrick Scalabrini et les Capitales à Trois-Pistoles. On peut s’attendre à tout un spectacle!»

PLUS DE 42 553 $ AMASSÉS

Organisée par le Fonds BR, la Classique automnale Les Buts Remplis a déjà permis d’amasser 42 553 $ pour les jeunes de la région des Basques lors de ses deux premières éditions. D’intéressantes annonces sont prévues lors de la cérémonie d’ouverture de l’événement, dès 13 h, tandis que 33 500 $ ont déjà été versés à différentes associations ou à des jeunes pour les encourager à pourchasser leurs rêves.

Plusieurs matchs impliquant des équipes de la région seront présentés tout au long de la journée. Notons que la première partie des Capitales lors de ce tournoi caritatif est prévue à 10 h 30, puis un deuxième à 12 h 30.

Les Capitales ne seront pas les seuls champions sur place puisque le club de hockey senior de Trois-Pistoles sera aussi représenté. L’occasion sera belle pour souligner une fois de plus la conquête des Fondations B.A. à la suite des séries éliminatoires de la Ligue de hockey senior Desjardins de l'Est du Québec, en présence de l’entraîneur-chef Eric Belzile et de nombreux joueurs.

Les citoyens et les citoyennes contribuent également à ce grand mouvement de solidarité et font preuve de générosité, d’une année à l’autre, notamment via un encan silencieux accessible en ligne via l’adresse: http://fondsbr.encanpro.ca. Quelques items de collection, dont un jersey autographié par l’attaquant du Canadien de Montréal Cole Caufield, feront également l’objet d’une mise aux enchères, à la criée, dans la soirée du 12 octobre au stade Paul-Émile Dubé pour les gens présents jusqu’à la grande finale.