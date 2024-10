Un championnat national de patinage de vitesse à Rivière-du-Loup 

Le Stade de la Cité des Jeunes de Rivière-du-Loup sera l’hôte d’une première compétition d’envergure nationale depuis la construction de sa glace de dimension olympique en 2021. L’infrastructure accueillera le Championnat canadien néo-junior de patinage de vitesse, les 9 et 10 novembre.

Le club de patinage de vitesse Les Loupiots a partagé cette nouvelle le lundi 7 octobre. Il a expliqué que cette venue n’est pas étrangère au «grand succès» des derniers Jeux du Québec, où l'affluence record a conduit à refuser l'entrée à de nombreux spectateurs en raison d'un manque de places.

Cette réussite «a mis en lumière l'engouement pour le patinage de vitesse dans notre région et a permis à notre club de se démarquer au niveau national», ont souligné Les Loupiots avec beaucoup de fierté.

Les Championnats canadiens néo-juniors réuniront les 60 meilleurs patineurs et les 60 meilleures patineuses de 14 et 15 ans au pays. Ils rivaliseront pour le titre de champion et championne dans diverses épreuves individuelles et pour le classement général dans chaque catégorie d’âge.

Ce sera pour ces jeunes athlètes une occasion unique de se mesurer à leurs pairs et d’accumuler de l’expérience dans un cadre de compétition national. Ils auront la chance de concourir pour une place sur le podium tout en découvrant l’excitation d’une compétition de ce niveau.

Le Club de patinage de vitesse Les Loupiots invite tous les passionnés de patinage de vitesse, les familles et les amis à venir encourager ces jeunes talents lors de cette première expérience au niveau national.

Les billets d'admission sont disponibles en ligne sur la page Facebook des Loupiots ou à la porte. L’entrée sera gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.

Pour plus d’informations sur l'événement, veuillez consulter notre site Web à www.loupiotsrdl.org ou suivre notre page sur les réseaux sociaux.