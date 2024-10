Saison 2024 : un bilan positif pour Simon Dion-Viens

Après avoir disputé quatre courses dans la série Nascar Canada au cours de l’été, Simon Dion-Viens dresse un bilan très positif de sa saison 2024. Au volant de sa voiture Dodge 37 Duclos Chrysler, il a décroché des résultats prometteurs après avoir terminé à l’intérieur du top 10 à 3 reprises.

«Tous les membres de l’équipe et moi-même sommes satisfaits des résultats que nous avons obtenus au cours de la saison. Il faut dire que nous avions fort à faire en début d’année alors que nous avons fait l’achat d’une nouvelle voiture de circuit routier», explique M. Dion-Viens.



Pour le coureur automobile, le Grand Prix de Trois-Rivières a certainement été l’une des courses les plus excitantes de la saison. «Nous avons été en mesure d’effectuer une remontée jusqu’en troisième position dans les derniers tours avant d’être bousculé par un autre compétiteur tout juste avant la fin de l’épreuve», raconte-t-il.

«Nous sommes tous très encouragés par nos performances, mais nous avons encore beaucoup de travail à faire pour améliorer les voitures et avoir plus de vitesse en piste. Notre but est de se remettre au travail rapidement et nous sommes déjà en train d’évaluer les différents scénarios en vue de notre saison 2025» poursuit Simon Dion-Viens.

Il remercie Marcel et Louis-Philippe Duclos pour leur confiance ainsi que tous les gens qui ont été impliqués de près ou de loin dans son retour dans la série Nascar Canada. «J’ai la chance de travailler avec plusieurs compagnies et partenaires les plus dynamiques les uns que les autres et c’est une fierté de pouvoir les représenter. De plus, j’ai des gens dévoués et passionnés au sein de mon équipe et nous comptons sur le support de plusieurs amateurs de course automobile qui nous soutiennent courses après course», conclut-il.