Gym Énergie : accès gratuit pour les étudiants du campus du Témiscouata 

Le Cégep de La Pocatière, campus du Témiscouata, annonce que ses étudiants peuvent désormais bénéficier d’une inscription gratuite au Gym Énergie grâce à la contribution de sa Fondation.

L’équipe du campus met tout en œuvre pour offrir un milieu dynamique, convivial et accueillant, propice à l’épanouissement des étudiants. De nombreux outils et ressources sont mis à leur disposition pour prendre soin de leur santé physique et mentale, notamment des rencontres avec une professionnelle en sexologie ou une travailleuse sociale. Inciter les jeunes à adopter un mode de vie actif et sain durant leur passage au cégep s’inscrit dans la même démarche.

Rappelons que le campus témiscouatain se démarque entre autres par ses cours d’éducation physique offerts 100% en extérieur, tout au long de l’année. Supervisés par leur enseignant, les étudiants ont la chance d’expérimenter des cours de sport mettant à profit l’environnement naturel grandiose du Témiscouata comme le vélo, la randonnée, le golf, le camping ou encore le kayak.

«Donner accès à une salle d’entraînement à nos étudiants constitue une étape supplémentaire pour leur permettre de pratiquer une activité physique régulière. Le Gym Énergie se situant dans le bâtiment où sont offerts les cours et ceux de l’école secondaire de Témiscouata-sur-le-Lac, cette option était naturellement à l’étude depuis quelques mois. La Fondation du campus du Témiscouata a permis de concrétiser ce projet en finançant l’inscription de chaque étudiant en faisant la demande», explique Édith St-Amand, directrice du campus du Témiscouata.

Dorénavant, tous les étudiants qui le souhaitent peuvent donc compléter l’offre de cours d’éducation physique en extérieur avec des entraînements en salle, à proximité immédiate de leurs salles de cours, et ce, entièrement gratuitement.