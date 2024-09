Rivière-du-Loup remporte la Coupe Desjardins 2024

C’est à St-Jean-Port-Joli que se déroulait la ronde finale de la Coupe Desjardins 2024 opposant les clubs de golf de Montmagny, de St-Pacôme, de Rivière-du-Loup et de St-Jean-Port-Joli. Au terme de la première ronde disputée en tant que club hôte, l’équipe de St-Pacôme possédait une avance de 4 points sur les trois autres équipes.

Au total, c’est plus de 72 joueurs et joueuses qui se sont affrontés sur les allées du Trois-Saumons afin de couronner un gagnant. Plusieurs parties ont été chaudement disputées et les joueurs et joueuses de tous les clubs ont su démonter un calibre de golf très élevé.

C’est finalement l’équipe de Rivière-du-Loup, à sa première année de participation à l’événement, qui repart avec les grands honneurs de l’édition 2024, une victoire devant l’équipe du club de golf Trois-Saumons de St-Jean-Port-Joli. L’édition 2025 se tiendra à Montmagny (ronde 1) et à Rivière-du-Loup (ronde finale).