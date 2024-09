Dynamophilie : des athlètes locaux brillent à l’Île-du-Prince-Édouard

Charlie Caron, 27 ans, était inscrit dans la catégorie «Développé couché équipé». Il a remporté la première place, chez les 105 kg open, grâce à deux essais réussis consécutifs de 262,5 kg (578 lb) et 270 kg (595 lb). L’athlète a, du même coup, sécurisé son laissez-passer pour les prochains championnats du monde de développé couché qui auront lieu en Norvège au printemps.

«C’est une performance idéale [textbook perfect] pour moi. J’ai fait ce que j’avais à faire, c’est mission accomplie», a-t-il partagé, précisant que sa performance a été l’une des meilleures de la compétition, toutes catégories confondues, selon le classement établi.

Le Louperivois, qui a pris le 9e rang mondial, en mai au Texas, avait déjà sécurisé sa première place à la suite de ses deux premiers essais. Cette position avantageuse lui a donné l’opportunité de tenter le record canadien de 283 kg. Une charge qu’il est venu tout près de soulever. «Je suis vraiment passé proche…», a-t-il raconté.

Au cours des prochains mois, Caron mettra tout en œuvre pour arriver en Norvège à son meilleur. Son entrainement physique sera coordonné au quart de tour. Il s’assurera également que tout soit à point au niveau de son équipement (son gilet de polyester spécialisé), essentiel à la levée de charges aussi extrêmes.

3e PLACE POUR PHILIPPE BLIER

Également présents à Summerside au cours des derniers jours, Philippe Blier et Julie-Anne Pelletier Grenier ont, de leur côté, participé à une compétition de dynamophilie plus classique. Ils avaient trois mouvements à effectuer avec la charge la plus lourde possible : le squat, le développé couché (bench press) et le soulevé de terre (deadlift). Après trois essais pour chaque mouvement, c’est l’athlète qui avait le plus important total de poids levés qui l’emportait.

Blier, originaire de Pohénégamook, a pris la troisième position dans la catégorie des moins de 105 kg, certainement l’une des classes les plus compétitives dans l’histoire de la Canadien Powerlifting Union.

L’athlète a non seulement battu tous ses records personnels, mais il l’a fait avec un squat impressionnant de 327.5 kg (722 lb), un développé couché de 222.5 kg (490 lb) et un deadlift de 335 kg (738 lb), pour un total monumental de 885 kg (1 950 lb).

«On veut toujours faire plus, mais je suis vraiment satisfait de mes performances. Dans cette catégorie, il n’y a simplement aucune place à l’erreur et je crois avoir bien géré la pression», a-t-il soutenu.

Philippe Blier n’était pas considéré parmi les favoris de la compétition. Il a tout de même vite fait sa place parmi les aspirants au podium et il s’est imposé en effectuant huit essais réussi sur huit. Une preuve, s’il y en a une, que sa détermination et son travail acharné des derniers mois ont payé.

Ses résultats lui ont permis d’atteindre le 3e rang québécois et le 9e rang canadien, toutes catégories confondues. Ses résultats sont aussi compétitifs au niveau mondial.

«C’est la meilleure compétition que j’ai fait à vie, a-t-il confirmé. Ça me motive pour la suite. Je sais que j’ai le potentiel pour gagner cette catégorie. Je vais continuer à m’améliorer.»

RECORD PROVINCIAL

Julie-Anne Pelletier Grenier a connu une compétition pratiquement parfaite. L’athlète de Rivière-du-Loup, qui compétitionnait chez les moins de 69 kg open, a elle aussi réussi tous ses essais. Elle a terminé avec un squat de 177,5 kg (391 lb), un développé couché de 97,5 kg (215 lb) et un levé de terre de 195 kg (430 lb) pour un total de 470 kg, soit plus de 1 036 livres.

Cette performance lui a permis de prendre le 4e rang de sa catégorie, à un cheveu du podium, puisque la troisième position a été obtenue avec un total de 470,5 kg. Julie-Anne Pelletier croit d’ailleurs qu’elle aurait pu s’assurer lors de cette position lors de son dernier essai au soulevé de terre, mais la demande de son entraineur pour une charge légèrement plus lourde a été refusée à la dernière minute.

Une «technicalité» qu’elle préfère mettre derrière elle et se concentrer sur l’avenir.

«J’ai réalisé mon meilleur total [en carrière] et par le fait même mis la main sur le record québécois au squat [173 kg]», a-t-elle confié. «Je très fière de ma performance, j'ai réussi tous mes essais. Ç’a vraiment été une compétition parfaite pour moi niveau performance.»

Enfin, notons également la présence d’Élie Pelletier à la compétition. L’athlète junior, chez les moins de 93 kg, a réussi un squat de 210 kg, un développé couché de 145 kg et un deadlift de 245 kg, pour un total de 600 kg.