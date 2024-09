Un grand succès pour la Classique de golf des Barlettes et leurs amis 

La traditionnelle Classique de golf des Barlettes et leurs amis a été couronnée d’un grand succès, le samedi 14 septembre au Club de golf de Rivière-du-Loup. Non seulement les participants ont eu droit à une très belle journée, l’événement a permis d’amasser une somme record de 28 351 $ qui sera redistribuée à de jeunes sportifs et artistes de la région à travers un programme de bourses d’excellence individuelles.

Organisée pour une quatrième année, cette fois sous la présidence d’honneur de Marie-Ève D’Amours, directrice générale des entreprises Verbois et Chéné-Sasseville, la Classique de golf des Barlettes et leurs amis 2024 a ainsi répondu aux attentes… et plus encore. La somme amassée représente une augmentation significative comparativement à l’édition précédente (14 500 $). Un résultat impressionnant.

Au total, 144 golfeuses et golfeurs se sont élancées sur les allées du club de golf louperivois, sous un soleil radiant. Une trentaine de bénévoles et de nombreux commanditaires, dont le partenaire majeur Groupe April, ont mis l’épaule à la roue pour contribuer à cet événement qui s’est conclu en beauté avec un cocktail dinatoire. Les produits de nombreux producteurs et entrepreneurs locaux étaient alors mis en valeur, au plus grand plaisir des convives.

Pierre Dion, organisateur bénévole de la Classique de golf des Barlettes et leurs amis, s’est dit très fier de cette quatrième édition. Il a tenu à remercier tous les artisans de la région qui ont été impliqués dans sa réussite, tout en saluant la députée provinciale Amélie Dionne, de même que les maires de Rivière-du-Loup et Trois-Pistoles, Mario Bastille et Philippe Guilbert, pour leur présence.

BOURSES INDIVIDUELLES

Rappelons que la Classique de golf des Barlettes et leurs amis est une compétition amicale visant la levée de fonds dédiés exclusivement à un programme de bourses d’excellence individuelles en sports et en arts.

Destinées aux athlètes de moins de 17 ans des régions de Rivière-du-Loup et de Trois-Pistoles, les bourses visent à les soutenir, peu importe la discipline sportive ou artistique qu’ils ou elles pratiquent, dans l’atteinte de leurs rêves.

L’année dernière, ce programme a permis de sélectionner 10 boursières et boursiers de la région qui se sont partagé 11 500 $.

Notons que la campagne de sollicitation pour la création des bourses d’excellence va se poursuivre jusqu’au lancement de la période candidatures 2024-2025 qui aura lieu en février 2025. Déjà, 16 bourses commanditées sont confirmées pour les candidats 2024-2025.

Pour informations, il est possible de communiquer avec Pierre Dion au [email protected].