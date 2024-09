Une deuxième ceinture dans la mire de Leïla Beaudoin 

Un simple de Maxime Bourgelas en huitième manche a permis aux Industries Desjardins du Kamouraska de remporter une victoire in extremis de 7 à 6 face au Shaker de Rimouski et ainsi mettre la main sur la Coupe Couture-Verret pour une première fois depuis 2011. Il n’en fallait pas plus pour semer l’hystérie dans les gradins au stade de Saint-Pascal ...