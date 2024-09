Le nouveau club Synérgic brille au Marathon de Rimouski

Le 8 septembre dernier, le tout nouveau club Course à Pied Synérgic a marqué ses débuts de manière spectaculaire en participant au Marathon de Rimouski. Avec près de 20 membres engagés dans cet événement de grande envergure, le club a fait preuve d'un enthousiasme et d'une détermination remarquables pour sa première participation.

Parmi les coureurs, 10 se sont attaqués au demi-marathon de 21,1 km, démontrant une résilience et une force admirables pour franchir la ligne d'arrivée. Leurs performances sont un bel exemple de l’esprit de dépassement de soi qui anime le club.

En outre, plusieurs autres membres ont également pris part aux courses de 10 km et 5 km, illustrant parfaitement l’esprit d’équipe et la passion pour la course qui définissent Synérgic. Ces résultats témoignent de la cohésion et de la motivation collective qui caractérisent ce nouveau groupe.

Le club Synérgic tient à féliciter tous ses participants pour leur bravoure et leur engagement. Il les considère comme une véritable source d'inspiration, non seulement pour les membres du club, mais aussi pour la communauté locale. Le club se réjouit d'avance de partager d’autres moments mémorables avec eux dans les futurs événements à venir.