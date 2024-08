Simon Dion-Viens de retour en piste à Mirabel ce week-end

Simon Dion-Viens sera de retour en piste ce week-end à l’occasion du Evirum 100 qui se tiendra sur le circuit d’ICAR à Mirabel. Au volant de la voiture Duclos Chrysler 37, supportée par Pièces d’auto Alain Côté, Normand, KennyUPull, Rousseau Métal et XPN, Dion-Viens aborde la fin de semaine avec beaucoup de confiance.

«Après une première sortie concluante avec notre nouvelle voiture de circuit routier du côté de Trois-Rivières il y a quelques semaines, nous abordons la course de ICAR avec optimiste. Malgré quelques dommages causées par des accrochages durant l’épreuve du GP3R, tous les membres de l’équipe ont travaillés très fort au cours des derniers jours afin de remettre le bolide en état et nous sommes confiant d’avoir une bonne voiture entre les main pour la course de ce week-end», nous explique le pilote du Kamouraska.

«Je n’ai pas coursé à ICAR depuis 2017 dans la série canadienne de NASCAR et il s’agit d’une nouvelle configuration de piste. Il risque d’y avoir beaucoup d’action en piste et il s’agit d’un circuit glissant que j’affectionne particulièrement. J’ai déjà connu beaucoup de succès et plusieurs victoires par les années antérieures sur cette piste notamment dans les séries canadienne Supercar et Touring Car», conclue Simon.

L’action débutera ce samedi le 24 août pour les pratiques à 10 h. Le drapeau vert sera agité pour la course à partir de 17 h 30.