Big Wolf’s Backyard Ultra : Marco Poulin est le dernier homme debout après 355 km 

Il lui aura fallu 53 heures de course et d’efforts soutenus, mais Marco Poulin a finalement réussi à conserver son titre de champion du Big Wolf’s Backyard Ultra de Cacouna. Comble de bonheur, l’athlète originaire de Sherbrooke a été couronné dans le cadre d’une édition historique, le record du parcours ayant été dépassé de plusieurs heures et kilomètres.

L’homme de 59 ans, diabétique de type 2, a effectué un grand total de 355,42 kilomètres à travers la chaleur accablante. Il l’a fait en accumulant les boucles de 6,7 kilomètres les unes après les autres, sans s’arrêter plus de quelques minutes depuis le départ donné ce samedi 13 juillet.

L’an dernier, à titre comparatif, Marco Poulin avait parcouru 307, 6 km pour la victoire. Ancien itinérant, toxicomane qui a déjà fait du pénitencier, il avait été une vraie révélation pour l’organisation et ses compatriotes.

Cette année, Marco Poulin a été «défié» dans les quatre derniers tours par Nicolas Poulin, un athlète de 38 ans qui a réussi 52 boucles à sa toute première participation. Stéphanie Simpson, une habituée des épreuves d’endurance, a complété le podium.

En brisant la barrière des 50 boucles, Marco et Nicolas Poulin, qui ont travaillé ensemble pour se rendre le plus loin possible, ont réalisé l’une des meilleures performances au Canada dans les épreuves Big Wolf’s Backyard.

CONCEPT

Le concept Big Wolf’s s’inspire directement du Big’s Backyard Ultra, créé en 2012 par Lazarus Lake, le célèbre directeur de course des Barkley Marathons, sur sa propriété de Bell Buckle, dans le Tennessee. Elle détermine non pas qui est le coureur le plus rapide, mais celui qui est le plus endurant : celui qui se tient toujours debout alors que tous les autres ont abandonné.

Toutes les heures, les coureurs admis doivent prendre le départ d’une boucle de 6,7 km qu’ils doivent faire à l’intérieur d’un délai de 60 minutes. Les coureurs qui ne se présentent pas à la ligne de départ à l’heure précise sont disqualifiés et l’événement se termine seulement lorsqu’un seul et dernier coureur reste en piste pour compléter un dernier tour seul : “The Last Man Standing” et ce, peu importe combien de temps cela aura pris.