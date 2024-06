Michel Ouellet de retour dans la famille de l’Océanic 

Le capitaine du Crunch de Syracuse, Gabriel Dumont, demeurera avec l’équipe pour une saison supplémentaire. L’organisation de l’État de New York a confirmé s’être entendu avec le vétéran joueur sur un contrat d’un an dans la Ligue américaine de hockey (LAH), le 18 juin. L’athlète de 33 ans a joué 47 matchs en 2023-2024, récoltant 14 buts et 14 ...