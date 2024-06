Britanie Cauchon prend le 4e rang du Grand Prix cycliste de Charlevoix

Le repêchage d’expansion pour les nouvelles équipes de Québec et Saint-Hyacinthe a eu lieu lundi soir dans la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH). Sans grande surprise, les 3L de Rivière-du-Loup ont perdu des joueurs importants, soit deux attaquants, un défenseur et un gardien de but. Atteindre la finale de la LNAH a-t-elle fait mal aux 3L ...