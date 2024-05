La boxe régionale à l’honneur à Rivière-du-Loup 

L'École de boxe olympique de Rivière-du-Loup (EBO RDL) a de nouveau atteint la cible avec l’organisation du second volet de sa Trilogie des conquérants, ce samedi 4 mai. Le nouveau gala Kamco a permis aux boxeurs et boxeuses de démontrer tout leur talent et d’en mettre plein la vue à plus de 700 spectateurs entassés à l’Hôtel Universel.

La soirée aux allures de grands galas s'est terminée tard, mais les spectateurs sont restés fidèles à la programmation qui comptait sur 14 combats relevés et variés dans différentes catégories. Tout au long de ce rendez-vous, le premier à être organisé depuis cinq ans dans la région, les proches, parents et amis ont vivement encouragé les athlètes. L'ambiance était survoltée, électrique.

Les étoiles de la soirée, les boxeuses et boxeurs de l'EBO RDL et du Dojo d’arts martiaux Kenkyo Shido, peuvent se réjouir de leurs performances sous les projecteurs. Les combats locaux ont su garder les spectateurs sur le bout de leur siège en étalant techniques, courage et détermination. À plusieurs moments, la tension était palpable et les spectateurs ont été surpris par l’intensité et le désir de vaincre dont ils étaient témoins dans le ring.

Le duel de la catégorie «Affaires» n’a pas non plus déçu en offrant tout un spectacle aux personnes présentes. Les deux pugilistes avaient leur place sur la carte, il n’y a aucun doute.

«Ce qu’on a vu, ce sont de grosses démonstrations de courage et de détermination. Ce sont des athlètes qui voulaient gagner à tout prix. Personne n’a reculé et nous avons eu la chance de voir de très beaux combats, tellement que ç’a été très difficile de déterminer le meilleur de la soirée», a partagé l'entraineur et copropriétaire de l’EBO RDL, Mathieu Lavoie-Dion.

«Je suis extrêmement fier de ma gang. Nous avons eu une soirée incroyable du début à la fin. Tout le monde est satisfait de la réponse des gens aussi.»

Marie-Claude Poirier, également copropriétaire de l’EBO RDL, a indiqué que le chiffre de l’assistance était représentatif de l’intérêt des amateurs de boxe de la région. «Pour nous, c’est un signe que Rivière-du-Loup est devenu un catalyseur de la boxe olympique dans l’Est-du-Québec», a-t-elle indiqué.

Le combat d’Olivier Kearney, lequel lui a permis de l’emporter par décision unanime contre Marc-Antoine Tremblay chez les 64 kg junior, a finalement été couronné «combat de la soirée». Personne ne remettra d'ailleurs en doute cette décision alors que cet affrontement avait des allures de bataille de rue où les coups ont été nombreux et précis.

Encouragés par le succès de la soirée, les organisateurs confirment la venue du troisième volet de la Trilogie des Conquérants en 2025.

D'autres détails suivront dans votre prochain Info Dimanche.