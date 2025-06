Un tournoi de golf haut en couleur pour les Vieux Loups 

Les Vieux Loups de Rivière-du-Loup célèbreront leur 40e anniversaire à travers un tournoi de golf complètement déjanté, le 1er aout prochain, au Club de golf de Rivière-du-Loup. Tirages, jeux et animations seront au rendez-vous afin de rendre cet événement inoubliable pour les quelque 200 participants présents.

Organisé sous la présidence d’honneur des trois générations de la famille Lortie, représentée par Gilles Lortie, Joanna Lortie et Mathilde Lortie-Marquis, de l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup, l’événement promet toute une expérience aux golfeuses et golfeurs inscrits. Du début à la fin de la journée, ils auront droit à un feu roulant de surprises les plus originales les unes que les autres.

«Ce ne sera pas un tournoi de golf traditionnel!», a promis Gilles Lortie en riant. Sa famille et les membres du comité organisateur se sont réellement investis afin d’offrir une proposition unique pour le 41e Tournoi de golf des Vieux Loups, la principale activité de financement de l’organisme.

«On voulait un tournoi différent, amener une nouvelle identité, a confirmé M. Lortie. Les Vieux Loups aiment s’amuser et ils ont une très belle cause. J’ai une affinité avec ces gens-là et je trouve qu’ils ont une belle mission. Ça va être très agréable.»

SURPRISES ET PRIX

Tout au long de la ronde de 18 trous, les participants seront plongés dans une atmosphère festive et joviale. Il s’agira d’un tournoi de golf au cours duquel ils auront beaucoup plus que la victoire finale à remporter.

Une carte-cadeau de 250 $ et un forfait premium de 500 $ à l’Hôtel Universel, des billets du Canadien de Montréal et des billets pour des matchs présaison de la LNH au Centre Vidéotron de Québec, incluant hébergement et déjeuners au à l’hôtel Le Bonne Entente, pourront notamment être gagnés parmi ceux et celles qui atteindront le vert d’un seul coup sur certains trous (#3, #9, #13 et #15).

Mention spéciale, également, au trou #6 où la réussite d’un trou d’un coup permettra de mettre la main sur un chèque de 10 000 $, rien de moins. Si l’exploit n’est pas réussi, la somme ira directement pour la mission des Vieux Loups qui jumelle sports et charité.

Et comme le plaisir est au centre de l’événement, certains verts seront agrandis artificiellement avec de la chaux afin d’augmenter les chances de réussite des participants. Certains départs seront aussi avancés, tant pour les hommes que les femmes.

Grâce à différents partenaires et l’investissement de l’Hôtel Universel, les participants auront également droit à différents cadeaux, dont des balles de golf, des cafés glacés…et des shooters de Fireball afin de rendre la journée encore plus festive. Des massages de cinq minutes seront même offerts à l’approche du 10e trou où il y a traditionnellement un peu d’attente. Originalité, vous dites?

«On veut que ça reste accessible pour tous. Nous sommes là pour nous amuser. Évidemment, il y a une compétition amicale derrière tout ça, mais il va y avoir de l’animation et beaucoup de sous à gagner!», a mentionné Gilles Lortie, sourire aux lèvres.

Autre nouveauté : les gagnants des trois classes en compétition seront décorés du «Blue Jacket», un veston aux couleurs de l’Hôtel Universel et des Vieux Loups, inspiré du «Green Jacket» remis au gagnant du prestigieux Tournoi des Maîtres.

«Je crois que nous sommes le premier tournoi bénéfice à faire ça, a souligné Bruno Pelletier, membre du comité organisateur. C’est une nouvelle idée, une tradition que nous voulons instaurer pour le Tournoi des Vieux Loups.»

SOIRÉE ANIMÉE

La journée, haute en couleur, sera complétée par un souper et un encan animé par Jean D’Amour au profit des Vieux Loups. Il sera alors possible de mettre la main sur une nuitée au fameux «penthouse» de l’Hôtel Universel d’une valeur de 1 500 $.

Après le souper, une soirée inspirée des années 70 et 80 suivra. Les organisateurs ne cachent pas vouloir faire revivre les belles années du Jet disco bar du centre-ville de Rivière-du-Loup. Nostalgie garantie.

Il est possible de s’inscrire en communiquant avec Bruno Pelletier ou Marc Thériault des Vieux Loups de Rivière-du-Loup. L’organisation espère pouvoir rassembler un record de 225 participants.