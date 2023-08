Le Bérubé GM provoque la tenue d'un 7e match, les Braves en avance

Le Bérubé GM n’a pas dit son dernier mot dans la demi-finale de la Ligue de baseball Puribec alors que la formation pistoloise a provoqué la tenue d’un match ultime grâce à une victoire de 8 à 5 dimanche face au Shaker à Rimouski.

En avance 3 à 2 en milieu de rencontre, les visiteurs ont ouvert la machine avec cinq points à la cinquième et à la sixième manche notamment sur un simple de deux points de Marc-Antoine Michaud. Les locaux ont rempli les buts en fin de rencontre pour marquer deux points, mais la pente était trop abrupte à remonter.

Tristan Michaud-Thériault a lancé six manches et un tiers accordant dix coups sûrs pour signer le gain. Gabriel Cyr est venu en relève pour réaliser les deux derniers retraits de la partie. Pour Rimouski, Benjamin Roy a donné six points sur neuf coups sûrs dans la défaite.

Au bâton, Marc-Antoine Michaud avec trois points produits et Xavier McNicoll-Blelzile avec deux coups sûrs, dont un double, ont été les meilleurs pour les vainqueurs. Pendant ce temps, Jean-Philippe Tortillet-Marcoux, Alexis Morneau et Maxime Lévesque réussissaient deux coups sûrs chacun.

La septième rencontre de cette série sera jouée à Trois-Pistoles mardi soir dès 19 h 30.

L'ATTAQUE DES BRAVES BATITECH SE RÉVEILLE

Plutôt discrète lors des deux dernières rencontres, l’attaque des Braves Batitech du Témiscouata a explosé pour neuf points sur huit coups sûrs dans une victoire convaincante de 9 à 3 face aux Cataractes McCain à Grand-Sault, dimanche soir.

Le match s’est joué en début de cinquième manche alors que les visiteurs ont inscrit sept points notamment grâce à des simples productifs d’Étienne Bergeron, Félix Castonguay et Patrick Ouellet.

Avec une avance confortable de 8 à 0, Dany Paradis-Giroux a lancé une cinquième manche sans accorder de points avant de laisser sa place à Maxime Hudon et Patrick Ouellet. L’as lanceur des Braves a ainsi mérité la victoire, une quatrième dans les présentes séries en autant de départs.

Dans le camp adverse, Corbin Paxton qui avait pourtant bien lancé dans les quatre premières manches a permis sept points en cinquième manche, mais seulement quatre mérités subissant le revers.

En attaque, Rico Proulx a frappé un coup de circuit de trois points dans une cause perdante. Pour le Témiscouata, ce sont huit frappeurs différents qui ont frappé les coups sûrs.

Grâce à cette victoire, les Braves Batitech prennent les devants 3 à 2 dans la demi-finale 4 de 7. La prochaine partie aura lieu ce soir au Témiscouata.