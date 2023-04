District Danza brille au View Dance Challenge de Québec

L’équipe féminine cadette des Pumas de l’École secondaire de Cabano ont remporté les grands honneurs du plus récent championnat régional de volleyball. Comble de bonheur : l’événement était disputé à la maison et il leur a permis de célébrer devant parents et amis. La jeune formation témiscouataine, composée d’athlètes de secondaire 4, a ...