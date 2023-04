Une fin de semaine haute en émotions pour Aristodanse

Du 20 au 23 avril dernier, les élèves des troupes de compétition de l’école de danse Aristodanse de Pohénégamook étaient à la compétition View Dance Challenge de Québec. L’expérience a été très valorisante pour l’école qui est revenue au Bas-Saint-Laurent avec une tonne de prix et de mentions.

Leur enseignante Mélanie Chénard-Morin, qui est assistée de Mélodie Caron et Lydia Marchand, s’est dit très fière que les efforts mis ces dernières semaines aient été récompensées. Elle est heureuse de voir les danseurs se surpasser.

«C’est aussi plaisant de voir qu’une petite école peut rivaliser contre les grands centres en allant décrocher des prix dignes de mention», a-t-elle souligné.

Chaque numéro remportait une mention selon son pointage, en plus d’être éligibles pour plusieurs autres prix.

Voici des détails concernant leurs mentions :

*Mention high gold= 90 à 92,99%

*Mention platinum = 93 à 95,99 %

Le numéro Lil’ A.D. (enfant hip-hop) a notamment récolté une mention platinum, en plus d’une première position dans sa catégorie, une mention coup de cœur des juges pour sa synchronisation, sa netteté et la composition chorégraphique et d’une première place parmi tous les numéros grand groupe enfant novice tous styles confondus.

Le «Stand Up (duo Virginie Potvin et Delphine Thériault)», a mis la main sur une mention «high gold», en plus d’une première position dans sa catégorie et d’une première place parmi tous les duos novice ados présentés, tous styles confondus.

De son côté, A.D. Girlz (troupe ado hip-hop), s’est vu attribué une mention platinum, en plus d’une première place de sa catégorie, une deuxième place parmi tous les groupes pré-compétitifs ados tous styles confondus et un prix de la meilleure chorégraphie de tous les numéros ados présentés durant la fin de semaine. La troupe a aussi représenté l’école de danse à la finale hour Showdown en présentant une 2e fois leur numéro sur scène à cette compétition.

Autres résultats à souligner :

«Leave a light on (trio Sarah Lepage, Mélodie Caron, Lydia Marchand)» : Une mention platinum

Hit ‘Em Up Style (Mélodie Caron) : mention platinum, en plus d’une première position de sa catégorie

Glimpse of us (troupe A-Diversity ado lyrique): Mention high gold

No matter what (troupe ADrénaline enfant lyrique) : Mention high gold et une première position de sa catégorie

Creep (solo Lydia Marchand) : Mention platinum et une cinquième place de sa catégorie