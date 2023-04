VIDÉO | Le but de la victoire pour Tristan Pomerleau 

Une année de préparation, plusieurs semaines de pratiques, des dizaines de bénévoles et quelques centaines d’athlètes et d’artistes de tous les âges, dont des patineuses artistiques, des patineurs de vitesse, des joueurs de hockey, des chanteuses et des danseuses… Le spectacle annuel des Arabesque de Rivière-du-Loup n’avait rien d’ordinaire cette ...