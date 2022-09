Anthony Paré, étoile défensive de la dernière semaine 

La Ligue de développement du hockey M18 AAA du Québec a présenté ses étoiles de la deuxième semaine d’activités à travers son circuit, soit du 5 au 11 septembre. Le défenseur Anthony Paré des Albatros du Collège Notre-Dame a été élu joueur défensif.

En deux rencontres, le défenseur a offert du jeu inspirant en défensive, en plus de récolter deux buts et deux passes. Le joueur de la formation du Bas-Saint-Laurent a aussi maintenu un différentiel de +7 et a lancé 6 fois au but.

L’athlète a aussi obtenu la deuxième étoile du match, dimanche, dans une victoire de 5-0 contre les Forestiers d'Amos.

Notons qu’à l’attaque, c’est Alexis Tanguay des Chevaliers de Lévis qui a été honoré.