Une étape de plus dans la collaboration Premier Tech – Astana Pro Team

Dans la continuité de son association avec l’équipe cycliste Astana Pro Team, Premier Tech a annoncé que l’équipe portera dorénavant le nom d’Astana – Premier Tech, et ce, dès 2021.

Pour Premier Tech, cette annonce est l’aboutissement d’un partenariat qui a débuté en 2017 et qui est renforcé par une réelle passion pour le cyclisme. La louperivoise souligne que l’équipe Astana – Premier Tech est à l’image de l’entreprise et de l’esprit qui anime ce partenariat, soit de repousser les limites au-delà des standards pour atteindre les plus hauts sommets, tout en sachant s’entourer de gens de talent poussés par l’ambition d’exceller.

«La motivation de Premier Tech à toujours se surpasser s’inspire de ses équipiers, mais également de ces grands qui marquent l’histoire. Voilà pourquoi Premier Tech associe maintenant son nom à l’équipe Astana – Premier Tech, l’une des meilleures formations cyclistes au monde. Une équipe avec de multiples grandes victoires à son palmarès, et avec qui Premier Tech partage les mêmes passions : l'excellence et le travail d’équipe. C’est d’ailleurs ce qui rend ce partenariat si fort et unique. C’est ce qui lui donne tout son sens », précise Jean Bélanger, président et chef de la direction de Premier Tech.