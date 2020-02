Deux nouveaux défis au Tour de la Pointe de Rivière-du-Loup

Le 15e Tour de la Pointe de Rivière-du-Loup se déroulera le samedi 30 mai. Cette course, bien connue et appréciée d’année en année par la population, se déroule dans un des plus beaux sites au Québec. L’évènement offre quatre parcours différents aux participants : le 1 km, qui se veut familial, le 3 km, le 5 km course et marche participative ainsi que le 10 km.

Le Tour de la pointe est sanctionné par la fédération québécoise d’athlétisme. Cette 15e année promet d’être à la hauteur des attentes puisque le comité organisateur 2020 innove en proposant deux nouveautés : le défi de la Tête d’indien et le défi entreprise. Le défi de la Tête d’indien est pour les coureurs aguerris qui souhaitent prendre part aux épreuves du 10 km, du 5 km ainsi que du 3 km de façon successive pour cumuler 18 km. Le défi entreprise est une catégorie corporative qui permettra aux entreprises de la région de promouvoir l’activité physique auprès de leurs employés qui se fixeront l’objectif de compléter la distance du 5 km en équipe de 4 personnes. L’équipe la plus rapide au cumulatif remportera le trophée «Défi entreprise» et le conservera dans son entreprise jusqu’à la prochaine édition.

Les profits générés par l’activité sont remis en totalité au club Filoup notamment aux jeunes évoluant en athlétisme. Le rayonnement de Filoup dépasse le niveau provincial, plusieurs des membres se démarquent au niveau national.

L’objectif de l’organisation est d’attendre le nombre de 800 participants. Les inscriptions en ligne se prendront jusqu’au 29 mai à 12 h et à la remise des dossards les jours précédant l’évènement. Aucune inscription ne sera acceptée le matin même de la course. Tous les détails concernant cette 15e édition se retrouvent sur le site internet www.tourdelapointe.org