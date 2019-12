Gabriel Bourque revient au jeu après une absence de 14 matchs

Le joueur de hockey Gabriel Bourque était en uniforme après plus d’un mois d’absence, mardi soir, alors que les Jets de Winnipeg affrontaient les Red Wings de Détroit dans la Ligue nationale de hockey.

L’attaquant du Témiscouata revenait au jeu après s’être remis d’une blessure au bas du corps subi au début du mois de novembre. Il était alors sur une lancée de trois points en autant de matchs avec les Jets.

Bourque, 29 ans, a patiné avec Nick Shore et Logan Shaw sur le quatrième trio. On lui a offert 9 :25 de temps de jeu dans la victoire de son équipe. Il a réussi un tir au but et deux mises en échec.

Avant sa blessure, l’ex-Albatros du Collège Notre-Dame avait atteint la symbolique marque des 100 points dans la LNH. Il a réussi cet accomplissement en 378 parties.