Journée du baseball mineur à Trois-Pistoles

Les jeunes joueurs-euses de baseball de Trois-Pistoles seront comblés ce samedi 8 juin alors que le Club de baseball senior le Construction Michael Bérubé tiendra sa journée annuelle consacrée au baseball mineur.

Pour l’occasion une clinique de baseball sera offerte par les joueurs de la formation senior de Trois-Pistoles et certains de la formation Midget AAA Les Riverains du Bas-Saint-Laurent. Débutant à 14h un programme double Midget AAA sera présenté alors que les formations de Trois-Rivières et du Bas-Saint-Laurent fouleront le terrain du Stade Paul-Émile Dubé. En soirée, les Braves Batitech du Témiscouata se mesureront au Construction Michael Bérubé de Trois-Pistoles à 20h.

L’accès à la clinique et aux trois matchs est offert gratuitement aux jeunes du baseball mineur de Trois-Pistoles en portant son uniforme de match.

Horaire de la journée

10 à 11h30 : Clinique des joueurs senior de Trois-Pistoles et Midget AAA du Bas-St-Laurent pour les jeunes du baseball mineur de Trois-Pistoles

14h : Partie Midget AAA - Trois-Rivières VS Bas-St-Laurent

17h: Partie Midget AAA - Trois-Rivières VS Bas-St-Laurent

20h: Partie Senior – Témiscouata VS Construction Michael Bérubé de Trois-Pistoles

Retour de Jimmy Durette

Le gérant de la formation pistoloise, Éric Rousseau, pourra compter ce weekend sur le retour au jeu du vétéran et joueur étoile Jimmy Durette. Absent depuis le début de la saison, il sera de l’alignement vendredi soir à La Pocatière et il a confirmé sa présence samedi soir à Trois- Pistoles. En 182 matchs en carrière dans La Ligue senior Puribec du Bas-St-Laurent, Durette cumule une moyenne au bâton de 0.382 en plus d’avoir œuvré comme lanceur dans 89 matchs (509 manches) enregistrant 55 victoires avec une impressionnante moyenne de points mérités de 2.01.