La Fondation Santé des Basques dévoile sa nouvelle identité

La Fondation du Réseau de santé et de services sociaux des Basques a dévoilé son nouveau nom et son nouveau logo : Fondation Santé des Basques. Un logo renouvelé, toujours orné de bernaches, accompagne cette transition vers une identité plus accessible et rassembleuse.

Ce moment charnière marque également l’entrée en fonction de Lise Bélanger, nouvelle directrice générale, et permet de présenter un bilan positif de la campagne majeure de financement 2022–2024, dont les résultats détaillés seront bientôt disponibles sur le nouveau site Web.

La Fondation annonce également que Nadine et Martin Pettigrew, propriétaires bien connus de la Clinique vétérinaire du Fleuve et du Café Grains de Folie, agissent à titre de présidents d’honneur du Tournoi de golf et souper bénéfice, qui aura lieu le 12 septembre prochain.

C’est dans une ambiance qui se veut conviviale que l’événement rassemble plusieurs partenaires, membres de la communauté et bénévoles, dont l’engagement indéfectible rend ces avancées possibles. La Fondation a tenu à leur adresser sa plus sincère gratitude.

Pour en savoir plus, devenir membre ou faire un don : www.fondationsantédesbasques.com.