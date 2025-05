Congrès de l’AQDER au Bas-Saint-Laurent

L’Association québécoise des directeurs et directrices d’établissements d’enseignement retraitées du Bas-St-Laurent annonce qu’elle accueillera le congrès de l’AQDER sous le thème «Respirez l’air salin au gré du vent au Bas-St-Laurent !».

Cette année, le Bas-Saint-Laurent ouvre ses portes et recevra plus de 215 directions d’établissement d’enseignement à la retraite de partout au Québec dans le cadre de leur congrès et assemblée générale annuels. L’événement se déroulera les 4 et 5 juin 2025 à l’Hôtel Rimouski.

L’assemblée générale sera l’occasion pour l’AQDER de présenter le bilan annuel riche en retombées pour les membres, marquée par une progression significative des divers dossiers, tout en plaçant les besoins de ses membres au cœur du processus décisionnel. Ce moment privilégié de rencontre constituera donc un moment clé pour faire le point sur le travail accompli et analyser les éléments déterminants pour l’avenir de l’AQDER. De plus, les participants pourront se retrouver en ateliers pour explorer des sujets de grand intérêt, ancrés dans leur réalité.

En fin de journée le 4 juin, l’Ordre de Reconnaissance prendra place, mettant à l’honneur un membre éminent de notre communauté. Un hommage national sera rendu à Gaston Bouchard, du Témiscouata, dont l’engagement indéfectible et la fidélité exemplaire envers l’Association tant sectorielle que nationale méritent d’être célébrés.

Cette célébration sera suivie d’un banquet, dans une atmosphère de détente et de cordialité. Afin de représenter le coin de pays, un artiste des Îles-de-la-Madeleine, Cédric Landry, présentera son spectacle solo «La Light du Borgot».

L’organisation de ce congrès peut enfin voir le jour grâce à l’implication de divers acteurs au sein de l’événement, notamment le comité organisateur dirigé sous la présidence de Ghislaine Michaud.