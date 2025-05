Rivière-du-Loup dévoile le nouveau module de jeux de la Pointe 

L’Association québécoise des directeurs et directrices d’établissements d’enseignement retraitées du Bas-St-Laurent annonce qu’elle accueillera le congrès de l’AQDER sous le thème «Respirez l’air salin au gré du vent au Bas-St-Laurent !». Cette année, le Bas-Saint-Laurent ouvre ses portes et recevra plus de 215 directions d’établissement ...