Bell cause pour la cause remet 21 000 $ au projet Espace Transition

L’École de musique Alain-Caron (ÉMAC) et la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup annoncent que leur collaboration a permis la continuité et le déploiement à plus grande échelle du projet Espace Transition pour les jeunes ayant des troubles de santé mentale, et ce, grâce à l’octroi de 21 000$ de Bell Cause pour la cause.

Les sous ont permis d’initier une première cohorte qui a pu bénéficier d’ateliers de création au Musée du Bas-Saint-Laurent, de faire d’autres cohortes à l’école de musique en violoncelle, puis éventuellement, en percussions. Les jeunes ont ainsi plus de choix d’activités artistiques. Ce projet novateur de réadaptation favorise le mieux-être des jeunes, l’adaptation psychosociale, en plus de diminuer la stigmatisation envers les personnes aux prises avec des problématiques de santé mentale.

«Espace Transition est un projet qui été réalisé pour la première fois au Bas-Saint-Laurent en 2018. Nous en sommes depuis, à la troisième édition qui a eu lieu cette année grâce à la généreuse contribution de Bell cause pour la cause. Nous avons cet automne fait un projet en arts visuels, en collaboration avec l’équipe du Musée du Bas-Saint-Laurent et un autre débutera en février, en violoncelle, grâce à la participation de l’ÉMAC. J’ai pu constater que ce projet permettait d’améliorer la santé mentale de mes patients, de soutenir leur estime personnelle et de favoriser leur rétablissement et leur retour à une vie active. Dans le contexte sanitaire actuel, les jeunes vivent beaucoup d’isolement et leur état mental est fragilisé. Ces activités thérapeutiques sont donc plus que jamais essentielles, et je tiens à remercier encore une fois Bell, qui a rendu cela possible», explique Dre Stéphanie Binet, psychiatre de l’enfant à l’adolescent au Centre hospitalier régional du Grand-Portage.

Pour la professeure de violoncelle à l’École de musique Alain-Caron, Nathalie Giguère, Espace Transition donne aux participants une opportunité de participer à une série d’ateliers de groupe dans laquelle ils peuvent créer des liens, développer leur sentiment de fierté et leur confiance en eux.

Il est possible de venir en aide aux gens de la communauté ayant des troubles de santé mentale en soutenant la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup au www.jedonneenligne.org/fondationsanterdl ou en contactant au 418-868-1010, poste 2237