Le spectacle « Hommage à Claude Léveillée » chez-vous

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup vous offre la chance d’assister à un spectacle « Hommage à Claude Léveillée » le vendredi 27 novembre prochain à 20 h dans le confort de votre foyer.

Vous avez envie de vivre une soirée magique et intimiste en chansons et en souvenirs tout en contribuant à l’amélioration des soins de santé de qualité et de proximité de notre région? On vous invite donc à vous procurer votre billet au cout de 25 $ plus les taxes, via le site sécurisé : https://lepointdevente.com/billets/leveillee. Choisissez la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup comme bénéficiaire.

L’année 2020 nous a fait réaliser à quel point l’accès à d’excellents soins de santé à proximité de chez nous est extrêmement important, voire essentiel! La Fondation continue ainsi, d’être unie à vous, plus que jamais, pour votre santé et celle de la communauté.

Vous ne pouvez assister à ce spectacle mais que vous désirez tout de même avoir un impact sur la santé de vos proches? On vous invite à faire votre don en ligne via le site sécurisé : https://www.jedonneenligne.org/fondationsanterdl/ARCENCIEL/, par la poste, à la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup au : 75, rue Saint-Henri Rivière-du-Loup (Québec) G5R 2A4 ou par téléphone au 418-868-1010 #2237.