Soutien financier de 14 221$ pour l’Association des personnes handicapées du Kamouraska Est

La Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FFMSQ) annonce l’octroi d’un soutien financier de 14 221 $ à l’Association des personnes handicapées du Kamouraska Est située à Saint-Pascal, au Bas-Saint-Laurent.

Ce montant servira à la réalisation de deux projets qui contribueront à offrir du répit aux proches aidants de personnes handicapées. Il s’agit du deuxième soutien financier accordé par la FFMSQ à cet organisme.

L’organisme pourra effectuer des rénovations et munir l’ascenseur d’ouvre-portes automatiques afin de mieux répondre aux besoins des aidés. De plus, le soutien accordé lui permettra d’offrir 151 heures de répit à l’extérieur du domicile et 20 fins de semaine de répit avec hébergement au local de l’organisme en défrayant les salaires des intervenantes qui prendront en charge les aidés pendant que leurs proches aidants profiteront d’un moment de répit.

«On oublie trop souvent que les proches aidants assument un rôle exigeant. Pourtant, jour après jour, ils consacrent temps et énergie à leurs proches ayant une incapacité portant atteinte à leur autonomie, et donnent sans compter ni rien attendre en retour. Depuis 2012, notre fondation appuie leur cause et cherche à leur offrir un peu de répit. Contribuant à offrir un temps d’arrêt aux proches aidants, les deux projets de l’Association des personnes handicapées du Kamouraska Est atteignent parfaitement notre objectif et nous sommes fiers de pouvoir participer à leur réalisation», a déclaré la présidente de la FFMSQ, Dre Diane Francœur.

Fondée en 1984, l’Association des Personnes Handicapées du Kamouraska Est a pour mission de promouvoir et de défendre les droits des personnes handicapées et de leurs familles, tout en favorisant leur l’intégration sociale, et ce, à tous les niveaux.