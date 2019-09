429 400 $ pour la dalle de l'aréna Bertrand-Lepage

Lors d’une séance extraordinaire tenue le 3 septembre le conseil municipal de Trois-Pistoles s’est réuni afin d’accepter une soumission pour le projet de réfection de la dalle de béton de l'aréna Bertrand-Lepage. C'est la soumission de Construction Béton 4 saisons, à 429 400 $ qui a été retenue.

Deux autres entreprises avaient déposé une soumission, soit Les Constructions Unic à 449 207,33 $ et Construction Technipro BSL à 567 645,37 $. La soumission de Construction Béton 4 saisons, plus basse, a obtenu l’analyse de conformité et la recommandation de Pierre-Claude Gagnon, ingénieur chez TR3E Experts-conseils.

Les travaux ont déjà commencé. «Il y avait une fuite depuis 1 an et demi. L'an dernier, ça nous a couté plus de 60 000 $ de glycol qui remplace le fréon. On a fait tous les tests possibles pour trouver la fuite, mais rien n'y a fait. Alors nous avons opté pour refaire la dalle», explique le maire de Trois-Pistoles, Jean-Pierre Rioux.

L'aréna Bertrand-Lepage est donc fermé depuis le début du mois. Les bandes sont retirées. Les prévisions optimistes font état d'une réouverture en décembre. Une ouverture qui devra suivre une période d'essais. Les usagers, notamment les équipes de hockey et de patinage artistique ont dû revoir une partie de leur calendrier.

Rappelons que les couts des travaux sont financés par le règlement d’emprunt adopté à cette fin et entré en vigueur le 21 aout dernier.