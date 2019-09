Souper reconnaissance du 25e anniversaire de l’Auberge la Clé des Champs

Issue d’un mouvement populaire au début des années 1990, l’Auberge la Clé des Champs a débuté ses opérations d’accueil des personnes vivant avec des limitations, le 24 juin 1994.

Ainsi, depuis 25 ans cette année, plus de 9000 personnes handicapées ont bénéficié de programmes d’accueil et d’exploration grâce au travail soutenu du personnel. De plus, les interventions ont favorisé la réalisation de périodes de repos pour les familles d’accueil et naturelles.

De manière à souligner toutes ces actions entreprises depuis ce temps, un souper reconnaissance est organisé le samedi 28 septembre à 17 h 30 à la salle communautaire Alcide Ouellet de Saint-Cyprien. Toute la population, les anciens et employés actuels sont invités pour la circonstance.

L’Auberge est une entreprise d’économie sociale et son intervention auprès des personnes répond à plusieurs besoins et permet aux clients de vivre des expériences ludiques, d’apprentissages et de découvertes. La clientèle provient surtout de l’Est-du-Québec et de la région de Québec.

On vous invite à réserver d’ici le 23 septembre votre place au souper en contactant Pierre Bélanger ou Julie Gamache au 418-963-2272, du lundi au vendredi.