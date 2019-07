Température à la hausse, la SOPFEU appelle à la prudence

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) lance un appel à la prudence pour les prochains jours. Jusqu’à dimanche, le danger d’incendie variera d’élevé à extrême dans l’ensemble du territoire québécois et le demeurera jusqu’à lundi dans la région de la Basse-Côte-Nord.

Les températures chaudes et les vents assècheront rapidement la végétation. Ces conditions sont propices aux incendies de forêt surtout en cette période où plusieurs vacanciers profiteront du beau temps pour faire des activités en forêt. Certaines activités telles que les feux de camp, les feux d’artifice, l’emploi d’un VTT ou l’usage d’articles de fumeurs doivent être réalisées avec vigilance.

Les régions les plus à risque sont : le Nord-du-Québec, l’Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord, la Basse Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et la Chaudière-Appalaches. Pour prendre connaissance du danger d’incendie des différentes régions, la SOPFEU invite la population à consulter la carte interactive de son site Internet (www.sopfeu.qc.ca). Cette carte est également accessible via l’application mobile de la SOPFEU, disponible sur iOS et Android.

Pour faire un feu de camp en toute quiétude et en toute sécurité, la SOPFEU recommande fortement d’utiliser un foyer muni d’un pare-étincelles avec des ouvertures d’une dimension maximale d’un centimètre. Notons que plusieurs municipalités disposent d’une règlementation concernant les feux à ciel ouvert, en prendre connaissance est judicieux en cette période de chaleur.

Depuis le début de la saison de protection, 156 incendies ont été allumés affectant 5 722 hectares (ha) de forêt, dont la plupart sont imputables à l’activité humaine. En moyenne, la SOPFEU enregistre à cette période de l’année, 353 incendies pour 36 811 ha de forêt touchée.