Subvention du FARR relative à la cale sèche de l’Héritage 1

Le 3 juillet dernier, la Compagnie de navigation des Basques (CNB) s’est vue accorder une subvention par le Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR). Le projet vise à préparer un plan d’amélioration et de modernisation de l’Héritage 1, le navire assurant le lien maritime entre Trois-Pistoles et Les Escoumins.

Une somme maximale de 67 200$ est réservée à même l’enveloppe de la région du Bas-Saint-Laurent pour cette entreprise. Selon les propos du président de la CNB, Martin Dufour, plus de 50 000$ ont déjà été versés à la CNB, ce qui a permis d’initier la première phase d’analyse et d’évaluation des critères et besoins par une firme d’ingénieurs-conseils. Cela permettra d’amorcer le processus de soumission auprès des chantiers maritimes dès la fin juillet.

Une fois l’analyse finalisée, une demande sera faite auprès des élus des deux rives et des ministères concernés afin de rechercher les fonds nécessaires pour procéder à la cale sèche requise avant la prochaine saison 2020.