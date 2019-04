Plus de 400 000 $ pour favoriser l'exercice de la coparentalité

Pour favoriser un partage plus équitable des responsabilités parentales et un engagement accru des pères auprès de leurs enfants, le gouvernement du Québec annonce une aide financière de 400 135 $ dans le cadre du Programme de soutien financier aux activités favorisant l'exercice de la coparentalité, dont plus de 61 000 $ au Bas-Saint-Laurent.

Au Bas-Saint-Laurent, la Maison de la famille du Kamouraska obtient 34 775 $ et la Maison de la Famille des Basques se voit octroyé 27 200 $. Au total, cette aide financière permettra la réalisation de 13 projets dans différentes régions du Québec.

«Je suis très heureuse que des projets soient mis en œuvre dans notre région pour encourager le partage équitable des responsabilités parentales. Je tiens à remercier les organismes qui les réaliseront, car ils contribueront à souder les familles québécoises tant sur le plan de la relation avec les enfants que sur celui de la relation de couple. Cet équilibre est primordial pour une vie familiale harmonieuse et un environnement sain et épanouissant», a déclaré Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique.

Rappelons que ce programme vise à soutenir financièrement le développement et la mise en œuvre d'activités favorisant un partage plus équitable des responsabilités parentales en ce qui concerne, notamment, la répartition des tâches et les soins donnés aux enfants. Il a aussi pour objectif de soutenir le développement et l'adaptation d'activités et de services qui contribuent à un engagement accru des pères auprès de leurs enfants.