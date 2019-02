Des jeunes inspirés par le Dr Sylvain Guimond

Dans le sport comme dans la vie de tous les jours, l’attitude et la façon de voir les choses, y compris soi-même, sont à la base du succès. Le Dr Sylvain Guimond, expert de renommée mondiale en posture, en biomécanique et en psychologie du sport, l’a expliqué à près de 250 athlètes et entraineurs du Sport-études de l’École secondaire de Rivière-du-Loup, ce lundi 11 février.

L’expert de renommée internationale, qui a travaillé avec des athlètes élites tels que Mario Lemieux, Tiger Woods, John Smoltz, Greg Norman et Marc Gagnon, a ainsi entretenu les jeunes pendant plus d’une heure et demie sur plusieurs aspects menant à l’accomplissement de leurs objectifs. Sa conférence, axée sur l’esprit d’équipe, l’estime de soi et la gestion du stress, aura certainement réussi à capter l’attention du large groupe. Un exploit qu’il peut attribuer à son humour et à ses anecdotes colorées.

«C’est important pour moi d’aller rencontrer les jeunes. C’est là qu’on peut avoir le plus grand impact», estime celui qui en était à sa 4e visite à l’ÉSRDL. «Si, dans la tête d’un jeune homme ou d’une jeune femme, je laisse une trace qui lui donne le gout de s’aimer lui-même ou elle-même et d’être bien, je dis mission accomplie […] C’est le parfait moment pour leur parler d’estime de soi, de confiance en soi et d’image de soi. Aucun d’entre eux n’a cela dans son sac à dos au même titre qu’une pomme ou une tablette et pourtant…»

ESTIME DE SOI

Au long de sa présentation, qu’il a accompagnée d’histoires vraies vécues avec des clients comme les joueurs de hockey professionnels Marc-André Fleury et Lars Eller, le Dr Guimond a abordé justement la différence entre l’estime de soi, la confiance en soi et l’image de soi.

«L’estime, c’est l’évaluation que je fais de la valeur que j’ai comparativement aux autres. La confiance, c’est l’évaluation de ce que je suis capable de faire, l’évaluation de la tâche à accomplir. Quand je manque, ce n’est pas un excès de confiance, c’est un manque de respect pour la tâche ou l’adversaire. La confiance, on peut jamais en avoir trop, ce n’est pas de l’arrogance. Au contraire, l’arrogance démontre un manque de confiance. Enfin, l’image de soi, c’est ce que les gens vont penser de nous et souvent, ça nous bloque, mais pourtant ça n’a pas d’importance. La clef, c’est l’amour de soi.»

S’il n’y avait qu’un seul élément à retenir de son discours, Sylvain Guimond mentionne d’ailleurs que les jeunes (et moins jeunes) devraient devenir leur meilleur ami. «Ils doivent s’encourager et rester positifs dans les moments difficiles et les échecs, au même titre qu’ils le seraient avec leur meilleur ami. Il faut arrêter d’être négatif et de se taper sur la tête. Il ne faut pas avoir peur du jugement et persévérer», explique celui qui a également prêté son expertise à titre de consultant à 5 équipes de la NHL ainsi qu’à la NBA, à la NFL, et aux Alouettes de Montréal.

ESPRIT D’ÉQUIPE

À propos de l’esprit d’équipe, un concept cher aux différents programmes Sport-études, le Dr Guimond a mentionné que chaque personne doit contribuer au succès commun. « Il faut valoriser le respect, les efforts, l’attitude positive, l’engagement, la discipline et l’entraide. Il faut être accueillants, dédiés, loyaux et entretenir l’amitié. L’individualisme est le pire ennemi», lance-t-il.

Il encourage aussi chaque jeune à ne pas craindre l’échec, à visualiser le succès et à trouver des mécanismes pour calmer le stress s’il devient problématique. «On a souvent peur du jugement des autres, d’échouer, mais l’échec mène au succès, vous savez. Quand vous échouez, tombez par en avant, apprenez, persévérez. Soyez différents, aimez-vous vous-même et n’hésitez pas à demander de l’aide au besoin.»

Les jeunes athlètes du Sport-études de l’École secondaire de Rivière-du-Loup reçoivent la visite régulière de conférenciers ou d’athlètes de haut niveau. L’idée est de leur offrir de nouvelles connaissances sur la psychologie sportive, la nutrition ou le sommeil, par exemple.