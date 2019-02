Alex-Ann Gamache parmi les meilleures joueuses de baseball U14

Une joueuse de baseball du Sport-études de l’École secondaire de Rivière-du-Loup, Alex-Ann Gamache, a été sélectionnée afin de faire partie du programme de développement U14 féminin de Baseball Québec pour la saison 2019.

Originaire de Saint-Antonin, Alex-Ann représentera ainsi la région (et le Bas-Saint-Laurent) parmi les 24 joueuses sélectionnées afin d’assurer l’avenir des équipes du Québec. En effet, ce programme regroupe les meilleures athlètes de la province, âgées entre 13 et 14 ans, dans le but de les amener à un niveau supérieur et éventuellement leur permettre de faire partie de l’équipe féminine du Québec U16.

La jeune femme, âgée de 13 ans, a fait la majorité de son baseball mineur à Saint-Antonin. Elle a joué avec les Riverains du Bas-Saint-Laurent, catégorie Pee-Wee AA (secteur ouest), lors de la saison 2018. Notons aussi qu’elle fait partie des sept joueuses de 13-14 ans qui ont été invitées au camp de sélection final pour l’équipe féminine U16 du Québec.